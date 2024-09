Mercato, Artico crede nel suo Cesena: "Centrati gli obiettivi, squadra competitiva"

"I risultati si vedranno fra 10 mesi, per ora sono molto soddisfatto del mercato fatto, lungo, complesso, due mesi di difficoltà. Posso dire di aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, ora inizia il bello, vediamo cosa dice il campo". Fabio Artico, direttore sportivo del Cesena, non nasconde la soddisfazione per aver messo a disposizione di Michele Mignani un organico in grado di competere con chiunque e di giocare a testa alta ovunque, anche se poi arrivano cocenti delusioni come quella di La Spezia.

"Non dimentichiamo – è andato avanti – di aver cambiato allenatore e staff tecnico, con 10 nuovi inserimenti. Qualche meccanismo deve essere ancora oliato e cercheremo di imparare dagli errori commessi col Sassuolo e con lo Spezia. Ci portiamo però la mentalità che ha caratterizzato la squadra durante la scorsa stagione per aggressività, azioni ariose e belle manovre. Dobbiamo imparare a diventare più sporchi quando i match si incattiviscono come è successo nel secondo tempo di domenica. Però siamo consapevoli di praticare un buon calcio e di potercela giocare con tutti. Dopo queste 4 partite ne abbiamo consapevolezza". Tornando al mercato, Cesena bravo a resistere alla tentazione di cedere Shpendi? "Non abbiamo mai avuto la necessità di venderlo, in realtà non ci sono mai arrivate offerte concrete. Comunque le avremmo rifiutate, per noi è un giocatore importante, sostituirlo sarebbe stato difficile. Siamo molto contenti che sia rimasto, ora stiamo discutendo del rinnovo, un triennale, stiamo definendo i dettagli.

Non sono arrivati nè Partipilo, nè Marras, ma due giovani interessanti. "Tavsan è un profilo emerso negli ultimi giorni, la avevamo attenzionato con Milanetto, ci piaceva, ma sembrava non essere sul mercato. Poi tutto è cambiato. Mendicino è un top, un giovane dal sicuro avvenire, l’avevo visto lo scorso anno dal vivo diverse volte e in video. Gli obiettivi che avevo sono stati centrati tutti, non mi è scappato nessuno, anche se poi il mercato detta le regole. Ad esempio ci siamo trovati all’inizio con valutazioni troppo alte ed eravamo in difficoltà, poi i costi come sempre si sono ridimensionati e siamo intervenuti".

Più facile il mercato di serie C che in cadetteria? "Di gran lunga più difficile questo, non solo per una questione di costi, ma anche per la quantità dei giocatori. In serie C giocano 1.500 calciatori, in B molti meno". Si poteva tenere Silvestri come richiesto dalla piazza? "Sono state considerazioni tecniche – ha continuato Artico –. La B impone una fisicità diversa ed abbiamo preferito Piacentini a Silvestri anche per la sua duttilità nei ruoli difensivi. Poi è anche esploso Ciofi. Davanti sono molto giovani? A me interessa avere giocatori forti, non mi interessa l’età. Inoltre i giovani danno spinta, energia".

In attacco la coperta sembra corta. "Non sono d’accordo, semmai sono arrivati giocatori fisicamente non al massimo come Antonucci e Van Hooijdonk che ricordo ha segnato 25 gol nella serie A olandese. La difficoltà per loro nasce dal fatto che molte squadre tengono ai margini i giocatori che non rientrano nei programmi e quindi devono ricominciare da zero la preparazione. Col rischio poi di infortunarsi come in effetti è successo. Ci vuole calma e pazienza, quando avremo portato tutti sullo stesso livello ci divertiremo". Manca un incontrista? "Abbiamo Mendicino, Saber e Francesconi in quel ruolo, siamo a posto anche lì".