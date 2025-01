Mezzo pesante in avaria, ancora guai sulla superstrada E45

Strade improvvisamente ghiacciate in Alto Savio, causa le temperature sottozero e una lieve nevicata mista a pioggia verificatasi nel pomeriggio di lunedì 13 gennaio, in particolare nella zona di valico appenninico tosco-romagnolo. Ne è rimasta colpita anche la E45 nella zona Verghereto-Canili, dove verso le 17 di lunedì una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Bagno di Romagna è dovuta intervenire al chilometro 164 della superstrada per un incidente stradale, che ha visto coinvolto un autoarticolato. A seguito dello scontro, la motrice del mezzo si incendiava. In supporto veniva inviata sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco di Sansepolcro (Arezzo).

Il conducente del mezzo pesante, uscito in autonomia, veniva soccorso dal personale sanitario giunto con autoambulanza sul luogo dell’incidente. Presente sul posto, per gli interventi di competenza, anche la Polizia Stradale del distaccamento di Bagno di Romagna e gli operatori Anas. Per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura della superstrada tra gli svincoli di Verghereto e quello di Canili. Come non fosse bastata l’interruzione al transito di lunedì pomeriggio, ieri mattina martedì 14 gennaio, a causa di un mezzo pesante andato in avaria, si è dovuta chiudere temporaneamente la carreggiata della E45 in direzione sud (Roma) al chilometro 167,900, in località Verghereto, con rientro del traffico in superstrada allo svincolo di Canili (km 162,850). La circolazione è stata ripristinata dopo circa un’ora. Anche in questo caso il traffico Verghereto-Canili è stato deviato lungo l’adiacente provinciale SP137.