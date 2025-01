Mini abbonamento per tre gare interne

Nuovo mini abbonamento per le prossime tre partite interne. ‘Marciamo tutti uniti avanti con furor’, è il motto scelto per la nuova promozione, che permetterà di assistere ai tre match casalinghi contro Bari (sabato 25 gennaio, alle 15), Salernitana (sabato 1 marzo, alle 15) e Juve Stabia (29 o 30 marzo, data e orario da definire) a un prezzo speciale e più conveniente rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

Tutti i tifosi che non sono già in possesso della tessera stagionale, potranno infatti acquistare il pack con un unico tagliando e la certezza di avere sempre a disposizione lo stesso posto sugli spalti, risparmiando oltre il 20% rispetto all’acquisto di un biglietto per ogni match. La promozione potrà essere sottoscritta fino a sabato 25 gennaio sul circuito Vivaticket, sia online che presso tutti i punti vendita abilitati, oltre che presso il Centro Coordinamento Club.

Questi i prezzi del pacchetto per il quale sono previste due tariffe, una intera e un’altra riservata agli Under 18, ricordando sempre che la Curva Mare – già esaurita – non è disponibile. Tribuna numerata: intero, 115 euro; under 18, 45 euro. Distinti superiori: intero, 70 euro; under 18, 30 euro. Distinti inferiori: intero 60 euro; under 18, 25 euro.

E’ intanto stata avviata anche la prevendita del singolo match contro il Bari, per il quale è in funzione il sistema di prezzo dinamico dei biglietti che prevede la suddivisione del periodo di prevendita in tre fasi temporali, caratterizzate ciascuna da un prezzo differente. Info sul sito del Cesena.