‘Miss Mamma’ sul piccolo schermo

Un nuovo palcoscenico di prestigio per per la società sammaurese Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, patron dei concorsi "Miss Mamma Italiana", "il Babbo più bello d’Italia", "Miss Nonna", "Miss Suocera" e "la Supercoppia Italiana". Giovedì scorso, la fortunata e seguita trasmissione televisiva "Questioni di stile", in onda su Rai 2 e condotta da Elisabetta Gregoraci, ha trasmesso un servizio, curato dall’inviata Francesca Bergesio, relativo al Galà che si è tenuto all’Hotel Gran Torino di Abano Terme in provincia di Padova, con protagonisti i vincitori dei concorsi, tutti di proprietà esclusiva della Te.Ma Spettacoli. Dice Paolo Teti patron dei concorsi: "Ancora una volta, una rete televisiva importante, come quella di Rai 2, ha voluto dare importanza ai concorsi che da 32 anni, la mia società promuove a livello nazionale, valorizzando la figura di mamme, nonne e papà e gratificando il nostro territorio. Il mio impegno, quello della mia famiglia e di tutti i nostri collaboratori di ogni regione italiana, ci permette di poter gioire di queste soddisfazioni professionali". Nel frattempo continuano con successo in tutta Italia le selezioni di "Miss Mamma Italiana" che sostiene "Arianne" Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi. Per informazioni ed iscrizioni gratuite è possibile contattare la segreteria del concorso tel. 0541 344300 o www.missmammaitaliana.it e.p.