Montiano, ecco la nuova giunta

A Montiano il rieletto sindaco Fabio Molari ha presentato la nuova giunta comunale dopo avere ottenuto uno strepitoso successo con la sua lista, l’unica, "Per Montiano, Badia, Montenovo, Case Francisconi", area di centrosinistra. Fabio Molari ha avuto l’86.04% dei voti che sono stati 790, un centinaio in più di cinque anni fa, anche se, essendo il solo candidato sindaco, gli viene attribuito il 100% dei voti. La nuova giunta è composta oltre che naturalmente dallo stesso Fabio Molari che ha le deleghe alla gestione delle risorse finanziarie, attività culturali, turistiche e di promozione territoriale, organizzazione interna, raccordo con l’Unione Valle Savio e con gli enti partecipati, da Mauro Ruscelli, pensionato residente a Montenovo, vicesindaco, che ricopre gli assessorati ai lavori pubblici, gestione del territorio, valorizzazione del patrimonio pubblico e da Simona Casadei che ha un’azienda agricola con il marito a Case Francisconi, che ricopre gli assessorati delle politiche giovanili, servizi al cittadino e politiche per il benessere sociale. Poi ha detto: "Il risultato che ha ottenuto la mia lista, anche se previsto, non credevo fosse così ampio. Ringrazio tutti i montianesi, quelli che mi hanno scelto per il quarto mandato e anche coloro che magari hanno votato scheda bianca o annullata, anche se veramente pochi. Cercherò in ogni modo di essere al servizio di tutti i montianesi". Fabio Molari, 65 anni, insegnante elementare in pensione, dopo che per 37 anni è stato maestro, dei quali 33 nella scuola elementare di Rontagnano, frazione di Sogliano al Rubicone, è stato l’unico sindaco della provincia di Forlì Cesena a essere stato eletto sindaco per la quarta volta consecutiva. Abita a Montenovo con la moglie Gigliola che gestisce l’osteria l’Albero dei Pavoni e la figlia Giulia. Con lui siederanno in consiglio comunale: Ruben Biondi, 34 anni di Montiano, educatore, Simona Calcinari, 54 anni di Montenovo, Manuel Secundo detto Manolo, 64, artigiano muratore di Montiano, Andrea Cappelletti, 32, programmatore informatico di Montenovo, Massimo D’Aliesio, 63, dirigente d’azienda di Badia, Gloria Lisi, 33, architetto di Case Francisconi, Brando Mordenti, 30 anni, di Montiano, ingegnere informatico, Davide Zoffoli, 71, di Montiano pensionato. Ha concluso Fabio Molari: "Stiamo lavorando sulla realizzazione dei nostri sentieri per invitare tutti, montianesi e non, a vivere il nostro territorio in sicurezza. Poi monitoriamo quasi quotidianamente i lavori in corso nella scuola primaria Pia Campoli Palmierini. Un intervento costato 2 milioni e 200mila euro e contiamo di terminarli entro il 2025".

Ermanno Pasolini