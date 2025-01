Montiano ringrazia il ’gemello’ benefattore

Ieri mattina nella sala consiliare del comune di Montiano è stata accolta in forma ufficiale una delegazione di otto persone del comune di Pomaretto, guidata dal sindaco Danilo Breusa. Pomaretto è un comune di 969 abitanti in provincia di Torino sulle Alpi del Piemonte. In occasione della tragica alluvione del maggio 2023 l’amministrazione comunale di Pomaretto ha chiamato il sindaco di Montiano Fabio Molari dando la disponibilità a raccogliere fondi per inviare un supporto economico per ripristinare le frane.

Ha detto il sindaco Molari: "E’ un incontro tra piccoli comuni che non significa non essere importanti e facciamo parte di quella ricchezza straordinaria che è l’Italia. Ringrazio il sindaco Danilo Breusa e ricordo quando mi chiamò e mi disse che cercava un piccolo comune da aiutare. A Pomaretto organizzarono vari eventi raccogliendo un totale di 7.500 euro che ci sono stati donati in occasione di un nostro viaggio nel comune piemontese diventato nostro amico. Per la prima volta siete a Montiano nostri ospiti in occasione della festa del maiale e insieme alla Pro Loco e alla 3MontiBand abbiamo organizzato un momento conviviale nel teatrino parrocchiale di Montenovo. Quello che mi ha colpito di voi è la solidarietà verso tutti".

Ha continuato il consigliere comunale di maggioranza Massimo D’Aliesio: "Siamo felici di contraccambiare questa visita che noi abbiamo fatto nel 2023. Vi ringraziamo per quello che avete fatto per noi in occasione dell’alluvione e il vostro aiuto è stato prezioso". Ha continuato il sindaco di Pomaretto Danilo Breusa: "Siamo veramente felicissimi di essere con voi oggi. Sono sindaco di Pomaretto dal 2009 e sono al quarto mandato come il vostro sindaco Fabio Molari e quindi siamo gemelli come sindaci. In occasione dell’alluvione abbiamo cercato un comune simile al nostro. Facemmo una cernita su 60 comuni, ridotti a sei e poi la scelta cadde su Montiano. Con la somma che abbiamo raccolto, 7.500 euro, non si risolvono grossi problemi, ma è un aiuto che sommati ad altri diventa importante".

"Nel nostro dna – ha proseguito il sindaco di Pomaretto – c’è sempre stato quello di aiutare gli altri come avevamo già fatto con i terremoti in Emilia e ad Amatrice. Mi ha colpito vedere il vostro comune, Montiano, ancora integro, che non è stato rovinato dalle costruzioni anni ‘70-‘80. E’ un segno importante per la vostra comunità e per la sua identità. E questo lo apprezzo molto come amministratore di un altro comune dove a 18 anni ero già assessore, poi sono stato in minoranza e da 16 anni sono sindaco".