Moto e rock con il Ghostfire party

Gli appassionati di moto e musica rock di Cesena e Cesenatico, si uniscono per dar vita ad un nuovo evento. L’appuntamento è domani e sabato nei terreni dell’azienda agricola "Agri Viva", in via Primo Targhini 140 a Cesena, dove si terrà la prima edizione del Ghostfire Party, un nuovo evento che ha l’ambizione di inserirsi nel calendario delle manifestazioni dei biker. L’iniziativa coincide con il primo motoraduno del Ghostfire Motoclub di Sala di Cesenatico, formato da un gruppo di uomini e donne che solitamente si ritrova al Cafè degli Artisti. Quello che si attende questo fine settimana è una due giorni di fuoco, centrati sulla musica rock rigorosamente dal vivo, ma sempre rispettando le regole, anche perchè la manifestazione è patrocinata dalla Fmi, la Federazione motociclistica italiana.

Sono molti i concerti e gli spettacoli in calendario in questo spicchio delle campagne di Cesena. La consolle è affidata ai dj Christian Vox e Ursus. Domani alle 18 si aprono i cancelli partendo con un aperitivo e una cena ai tavoli su prenotazioni (info al 348 7237869 contattando Gabriele), mentre alla sera alle 21 si terrà il concerto dei Roxy Bar, una delle migliori tribute band di Vasco Rossi, che farà rivivere i grandi successi del mitico Blasco.

Sabato gli stand saranno aperti dalle 9 del mattino e nel primo pomeriggio, alle 14, saliranno sul palco i Truck 66 per un concerto che vede protagonista una band capace di fondere musica country, blues, folk e rock americano. A seguire alle 17.30 sarà la prorompente e coinvolgente carica folkloristica dei Drunken Lullabies a far divertire il pubblico, mentre sabato sera alle 21.30 i riflettori saranno tutti per i Prodigal Song ed il loro tributo agli Iron Maiden. Nella due giorni saranno aperti stand gastronomici, espositori di articoli dedicati a rockettari e biker, mentre tatuatori ed artisti del body painting allieteranno e coloreranno un weekend a tutto rock. Gli organizzatori hanno pensato a tutto, mettendo a disposizione anche un parcheggio gratuito per auto e moto, e un’area camping attrezzata con docce e servizi.

Giacomo Mascellani