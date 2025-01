Movimento 5 Stelle:: "Collaborazione proficua con il Pd"

"Il 2024 si chiude per il Movimento 5 Stelle con uno sguardo fiducioso e determinato verso il futuro". Lo dice Mauro Frisoni coordinatore provinciale che continua: "Dopo il voto della Costituente, che ha segnato un importante passaggio di crescita interna e di rinnovamento per il nostro Movimento, possiamo guardare con orgoglio ai risultati ottenuti e ai passi compiuti. Il confronto e la sintesi tra il presidente Giuseppe Conte e il fondatore Beppe Grillo hanno dato vita a una nuova fase per il M5S. Nel corso dell’anno abbiamo anche consolidato importanti alleanze politiche e istituzionali, costruendo una collaborazione proficua con il Pd, sia in Giunta che in Consiglio comunale, a Cesena, Gambettola e Savignano sul Rubicone".

Continua Roberto Censi assessore a Savignano sul Rubicone: "Questo dialogo, caratterizzato dal rispetto reciproco e dalla condivisione di obiettivi comuni, è stato sempre orientato alla realizzazione di progetti concreti rispondenti alle necessità dei territori e alle aspettative delle persone che ci hanno dato fiducia. In particolare vorrei ricordare il progetto della piscina, il complemento e potenziamento del Vittorio Emanuele, l’accordo per la gestione diretta e pubblica del teatro moderno, il completamento del parco di Valle Ferrovia. Il contributo offerto dai nostri rappresentanti in Giunta e in Consiglio si caratterizza per una collaborazione seria, attenta e responsabile con l’obiettivo di sviluppare i punti programmatici cari al movimento, quali la tutela ambientale, la mobilità sostenibile, la qualità dell’aria".

Per la consigliera comunale Luciana Nembrotte l’attenzione non è mai venuta meno verso i principi di giustizia sociale e trasparenza che hanno ispirato il Movimento fin dalla sua nascita: "Il M5S, pur mantenendo la propria identità, è partecipe dello slancio propositivo ed equilibrato che il nostro sindaco Nicola Dellapasqua ha dato alla giunta e alla maggioranza del consiglio comunale savignanese; altresì si conferma un interlocutore affidabile per le sfide future della politica locale".

Conclude il coordinatore provinciale Mauro Frisoni: "Il M5S continuerà a essere il portavoce delle istanze dei cittadini, impegnandosi per una politica che risponda alle reali necessità della nostra comunità, sempre con il cuore rivolto ai nostri valori fondanti di onestà, sostenibilità e giustizia".