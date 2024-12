Musica classica al comunale

Ultimo appuntamento dell’anno con Cesenatico Classica. Sul palco domani alle 17 si esibirà la formazione UnduetTrio. La formazione è composta da Luca Troiani clarinetto, Ginevra Schiassi soprano, Claudia D’Ippolito pianoforte. Eseguiranno brani di Meyerbeer, Schubert, Mozart, Bellini. Il costo del biglietto è di 10 euro, omaggio under 16. Per prenotazioni: iltrabaccoloaps@gmail.com; tel. e whatsapp 353 474 2492. Il concerto fa parte del cartellone del settore Cultura del Comune di Cesenatico, media partner Radio Studio Delta. Al termine dei concerti sarà offerto un aperitivo.

UNduetTRIO nasce nel 2016 dall’unione del soprano Ginevra Schiassi, del clarinettista Luca Troiani e della pianista Claudia D’Ippolito, già compagni di studi al conservatorio G.B. Martini di Bologna. Il gruppo nasce con lo scopo di esplorare il programma musicale originale per questa formazione e per trovare nuove vie musicali al repertorio nato per altri organici, mediante adattamenti personali e unici. Nel corso degli anni si sono esibiti in varie sale e teatri tra cui la Sala Silenthium di Bologna, mediateca di San Lazzaro. Hanno partecipato a varie rassegne musicali come “Vivi e ascolta la montagna” e S. Giacomo Festival, riscuotendo sempre il gradimento del pubblico.