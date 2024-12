Natale a Montiano: al via le manifestazioni con il presepe Gualtieri

"Insieme... è Natale a Montiano". Inizieranno oggi le manifestazioni natalizie a Montiano con l’apertura del presepe Gualtieri e di tutti i presepi allestiti visitabili fino al 12 gennaio.

Ha detto il sindaco Fabio Molari: "Insieme a Montiano, perchè abbiamo coinvolto tutte le associazioni e le organizzazioni per stilare un ampio programma. Il presepe Gualtieri è conosciuto per la sua bellezza e tenerezza. Un altro presepe sarà allestito all’ingresso del monumento ai caduti, tutto in legno, costruito dalla 3Monti Band insieme ai genitori".

Ha aggiunto Augusta Faedi: "Facciamo un presepe all’ingresso del monumento ai caduti, tutti insieme. Come 3Monti Band abbiamo partecipato a un bando dell’Unione Valle Savio e abbiamo ottenuto un contributo, così abbiamo coinvolto tutti i bambini con un laboratorio di musica e domenica 15 dicembre alle 16 nel teatro Paganelli ci sarà uno spettacolo laboratorio con i bambini e, a seguire, l’accensione dell’albero di Natale con merenda per tutti i bambini".

Il 24 dicembre alle 22 in piazza Maggiore ci sarà l’arrivo di Babbo Natale con regali per tutti i bambini e intrattenimento musicale sotto l’albero. Il 25 dicembre alle 20.30 a Montenovo "Natale sotto l’albero", aspettando Babbo Natale, polenta e vin brulè per tutti.

Il 4 gennaio alle 20.30 nel teatro Paganelli la rassegna dei Pasquaroli e il 5 gennaio "Arriva la Befana". L’organizzazione è curata oltre che dall’amministrazione comunale, dalla Pro Loco, dall’Auser di Cesena e dalla famiglia Gualtieri, noti e famosi presepisti a livello nazionale. Il tutto con il patrocinio del Comune e il sostegno dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio.

Ha concluso il presepista Marco Gualtieri: "Abbiamo allestito nella Rocca di Montiano un presepe tutto nuovo. Il presepe di Montiano è un elemento storico, nel 2026 faremo i 70 anni del presepe a Montiano che iniziò mio babbo con il presepe dove siamo nati e abitiamo. Il nostro desiderio per il futuro è creare un luogo dove collocare i presepi che resteranno come una sorta di museo. Anticamente la gente usciva dalla messa di mezzanotte e veniva a casa nostra a vedere il presepe e a farci gli auguri. All’epoca c’era solo il nostro di presepe pubblico. Oggi sono ovunque, ma noi ne creiamo oltre che a Montiano, anche a Longiano con quello dal 2005 nel santuario dei frati, nella cattedrale di San Giovanni a Cesena e a Santarcangelo. La Pro Loco organizza alle 21 anche le tombole nella sala Don Alfredo Paganelli.