Nicoletta Brina svela ‘Il bugiardino dei maschi’

Nicoletta Brina è protagonista dell’appuntamento della rassegna "I Lunedì d’autore" che si terrà il 25 novembre alle 21, al Noi Lounge Music Club di Cesenatico, dove presenterà il suo libro "Il bugiardino per i maschi". La giornalista e scrittrice, oggi copywriter freelance e collaboratrice di aziende nella redazione dei report di sostenibilità, nella sua collaborazione al quotidiano "La Voce di Romagna", anni fa ha curato la rubrica "La Piadinara", una sorta di Sex & the city alla romagnola. Da quella esperienza, ha tratto ispirazione per ritratti ironici sull’altra metà del cielo, quegli ometti che si incontrano sul cammino di ogni donna. Si tratta dei malcapitati che hanno avuto la sventura di "abbordarla", come lei stessa sottolinea, inconsapevoli del fatto che le avrebbero offerto materiale per questo libro, e soprattutto dei "santi" che l’hanno sopportata e che, involontariamente, le hanno "prestato" i loro difetti per alimentare la sua disposizione al sorriso e al sarcasmo. Il libro è dedicato alle amiche dell’autrice che, nonostante tutto, continuano a rincorrere l’amore pure tra le pieghe delle malsane abitudini dei loro compagni di merende. La partecipazione all’incontro di lunedì sera è gratuita e aperta a tutti. g.m.