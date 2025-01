Nominato monsignor Caiazzo. Nuovo vescovo dalla Basilicata

Antonio Giuseppe Caiazzo, ha proferito il vescovo in scadenza Douglas Regattieri schiudendo il nome del successore, ieri mattina in una Cattedrale gremita, raccolta e assai incuriosita. Subitaneo l’applauso, unitamente agli sguardi dei molti astanti che si incrociavano nelle panche ignari di chi si trattasse.

Sessantotto anni (sette prima della pensione), calabrese di nascita, è stato eletto alla sede arcivescovile di Matera-Irsina nel 2016. Sette anni dopo ha preso in carico anche la sede vescovile di Tricarico. Non è stata ancora ufficializzata la data, ma si insedierà fra pochi giorni.

L’annuncio della sua nomina è stato dato simultaneamente nelle diocesi e di Cesena-Sarsina e di Matera-Irsina e Tricarico. Oltre a sacerdoti, suore, diaconi, operatori pastorali e semplici fedeli sono intervenuti anche rappresentanti delle istituzioni. Per il Comune di Cesena c’erano il vicesindaco Christian Castorri e gli assessori Camillo Acerbi e Carmelina Labruzzo.

Monsignor Caiazzo manterrà il titolo arcivescovile in quanto è ad personam, come è avvenuto in passato per altri cardinali vescovi di Cesena. Il passaggio da arcivescovo a vescovo è in ogni caso non consueto.

Il nuovo vescovo è quello di provenienza più a sud nello stivale, primato che sino ad oggi spettava a papa Benedetto XIII, trasferito da Bari nel 1680. Regattieri ha letto la lettera con cui il vicario del pontefice annuncia la nomina di Caiazzo e quella del vescovo alla nuova diocesi.

"Ho dato la mia disponibilità totale – ha scritto monsignor Caiazzo – ad accogliere la nuova chiamata e lascio la mia chiesa in Basilicata che ho amato con tutto il cuore. Vengo nella bella Romagna con umiltà ed esperienza e l’indegnità. Mi confronterò con il vescovo Regattieri e ci terrei subito ad incontrare i giovani, la sera prima del mio ingresso ufficiale, in un santuario che mi verrà indicato".

La lettera è firmata col nome confidenziale Pio, come Caiazzo viene chiamato, ma nella preghiera eucaristica il vescovo verrà denominato Antonio Giuseppe. Regattieri, che alla fine della liturgia si è fermato sorridente e rilassato a stringere mani, ha annunciato di essere stato nominato amministratore apostolico della diocesi di Cesena-Sarsina.