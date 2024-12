Notte Santa, messa in cattedrale

Ecco le principali funzioni natalizie in Cattedrale. Questa sera alle 22 il vescovo Douglas Regattieri presiederà la messa nella Notte Santa. Concelebrerà il parroco don Giordano Amati.

Domani, giorno di Natale, le messe del mattino saranno alle 7, alle 8,30, 10 e 11,30. Alle 18, la messa solenne presieduta dal vescovo. La celebrazione sarà animata dal canto della Schola diocesana ‘Santa Cecilia’. Giovedì, santo Stefano, le Messe saranno celebrate alle 7, 8,30, 10, 11,30 e 18, come da consueto orario festivo. Martedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, alle 18 monsignor Regattieri presiederà la messa nella quale si ringrazierà in particolare per i benefici elargiti nel 2024; a conclusione, canto del ’Te Deum”.

Mercoledì 1° gennaio, giornata della Pace: le messe saranno celebrate come da orario festivo. Alle 15 si terrà la Marcia della Pace con partenza dalla chiesa di San Domenico