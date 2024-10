Nozze d’oro per Marino e Rita

Festa grande a Savignano sul Rubicone alla trattoria Caterina per le nozze d’oro di Marino Arfilli 72 anni operaio calzaturiero in pensione e Rita Calvaresi 72 anni operaia rammendatrice in pensione di Fiumicino. Si sposarono il 5 ottobre 1974 nel santuario dei frati di Longiano. Il pranzo di nozze alla trattoria Caterina, la stessa dove hanno festeggiato le nozze d’oro. Con loro c’erano i figli Emily e Thomas, il genero Christian, la nuora Valentina, i nipoti Nicole con Roberto e Michelle e la pronipote Jasmine. E poi quattro amici di lunga data: Mauro Moretti Lucia Torri, Sergio Mondaini e Viviana Casadei.