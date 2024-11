Oggi doppia seduta di allenamento

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Michele Mignani per smaltire le fatiche del derby contro la Reggiana, ieri è iniziata la preparazione al match di sabato, alle 15, a Frosinone, quintultima fatica prima del giro di boa. Oggi il programma prevede la doppia seduta, mattina e pomeriggio, per poi proseguire domani e venerdì, sempre la mattina, al Rognoni di Villa Silvia, per terminare con la rifinitura di sabato mattina all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Subito dopo pranzo poi partenza alla volta del capoluogo ciociaro. Nel match contro la regia sono stati ammoniti Giacomo Calò e Emanuele Adamo, entrambi però non erano nell’elenco dei diffidati, che comprende i soli Curto e Kargbo, per cui saranno presenti regolarmente contro i gialloblù di Leandro Greco. Mignani avrà a disposizione quasi tutta la rosa, poichè restano da valutare in settimana le condizioni di van Hooijdonk e Saber che sabato non erano tra i convocati per il derby con la Reggiana.

Intanto da ieri, e resterà aperta fino a sabato 30 novembre, alle 19, è attiva anche la prevendita per il settore ospiti del Benito Stirpe. I tagliandi sono disponibili, al prezzo unico di 20 euro, in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket, oppure presso il Coordinamento Clubs Cesena, che è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Oggi, invece, è in programma un appuntamento speciale, sempre nella sede del Coordinamento Clubs Cesena di via Veneto.

Marco Curto, Leonardo Mendicino ed Elayis Tavsan saranno a disposizione, a partire dalle 18, dei tifosi bianconeri per un nuovo ed inedito ’meet&greet’, si potrà cioè acquistare

il merchandising ufficiale bianconero ed inoltre raccogliere foto e autografi con i tre giocatori del Cavalluccio.

Andrea Baraghini