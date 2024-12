Omaggio a Gaber il primo dell’anno al teatro comunale

Un augurio musicale rivolto a tutto il pubblico che in questi mesi ha varcato la porta del teatro comunale di Gambettola: si apre così, mercoledì 1 gennaio, la seconda parte della stagione con il concerto ’Se io fossi Gaber’, del duo Bandoli-Tarroni. Un percorso tra monologhi e canzoni dello storico cantautore: la voce di Serena Bandoli, accompagnata da Fabrizio Tarroni alla chitarra. Quest’anno il concerto si terrà in doppia replica, alle 16 e alle 18. Per prenotazioni e informazioni: Teatro del Drago 392 6664211 (attivo dalle ore 10 alle ore 14); mail teatrocomunaledigambettola@gmail.com.