Opera Vermont in riviera. Al teatro Comunale in scena ’Don Giovanni’

La compagnia americana Opera Vermont torna a Cesenatico per il secondo anno consecutivo, dove presenta il suo programma estivo per la formazione di cantanti lirici nella lirica e nella lingua italiana. "Opera al Mare", questo il titolo dell’iniziativa, è allestita in collaborazione con il Comune di Cesenatico e vede protagonisti studenti provenienti da Stati Uniti, Canada, Iran e Australia, i quali si esibiranno in una produzione completamente originale del Don Giovanni di Mozart, che sarà proposta domani sera alle 21, al Teatro Comunale di Cesenatico (l’ingresso è ad offerta libera). Questa evoluzione del Don Giovanni ha un taglio decisamente moderno e meno tradizionale, con temi più aggiornati e costumi contemporanei, come afferma il direttore artistico Joshua Collier: "Il mio desiderio rendere vivo il messaggio dell’opera, che non è limitato all’Ottocento ma è ancora attuale come testo. Per questo il Don Giovanni è un uomo che vive i problemi di oggi, quindi sì con un debole per le donne e il buon vino, ma anche soggetto ad altre dipendenze del momento che stiamo vivendo adesso". Joshua Collier recentemente ha partecipato a Los Angeles ad un meeting di direttori artistici provenienti da tutto il mondo, dove ha parlato proprio di questo progetto a Cesenatico.

La sera del 3 luglio, sempre alle 21, in piazza delle Conserve, gli artisti americani saranno invece protagonisti di un concerto sotto le stelle, dal titolo Opera Under the Stars, proponendo delle arie delle opere di Verdi, Puccini, Rossini e altri autori di musica classica, fra cui La Traviata, Madama Butterfly e Lucia di Lammermoor. La compagnia americana fa base all’Hotel Miramare della famiglia Vernocchi di Cesenatico, dove effettua le prove e si esibisce. Tutti eventi gli in programma sono aperti al pubblico e si possono ottenere informazioni sul sito www.operaalmare.com. Il rapporto instaurato con l’Hotel Miramare, ha consentito in breve tempo di costruire un ponte culturale fra gli Stati Uniti e l’Emilia-Romagna, tant’è che sono in programma spettacoli anche in altre città, fra cui Bologna. "Si sta costruendo un grande rapporto con il territorio ed il pubblico, sulla base di quanto fatto lo scorso anno. Lo dimostra il fatto che tutti i docenti vogliono consolidare il rapporto con il Conservatorio Maderna di Cesena ed i giovani musicisti romagnoli. Inoltre quest’anno abbiamo coinvolto una giovane artista romagnola, Vittoria Fiorini, la quale frequenta il corso di laurea all’Accademia delle Belle Arti di Verona e per noi cura le scenografie; inoltre è romagnola anche e Sandra Carletti, l’insegnante che ha la cattedra di italiano in Vermont al Middlebury College, la quale insegna i nostri allievi che cantano e recitano in italiano".

Giacomo Mascellani