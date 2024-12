Opposizione all’attacco: "Savignano non è sicura"

A Savignano sul Rubicone il gruppo politico di opposizione ’Coraggio Savignano Cambia’, rappresentato in consiglio comunale da Andrea Palermo e Chiara Magnani, dice di assistere al totale immobilismo dell’amministrazione in tema di sicurezza urbana e degrado. Dicono i due consiglieri: "E’ di appena qualche giorno fa la denuncia da parte dei commercianti di Savignano di una situazione insostenibile di potenziale pericolo per la cittadinanza che si protrae da diverso tempo nell’area della pescheria comunale, in pieno centro storico, a ridosso della collegiata di Santa Lucia e diventata ormai territorio di conquista di irregolari e sbandati che qui bivaccano indisturbati bevendo, urinando all’aperto e importunando i passanti. Tanti cittadini savignanesi hanno mostrato forte preoccupazione e comprensibile angoscia per i furti in serie negli appartamenti portati più o meno a termine in diversi quartieri di Savignano, anche in presenza dei proprietari. E ancora più recente il grave episodio che ha riguardato la violazione da parte di soggetti non identificati del luogo di privata dimora di un ex consigliere comunale testimone oculare suo malgrado". Andrea Palermo e Chiara Magnani dicono che pare che questa amministrazione intenda proseguire sul solco tracciato da quelle precedenti verosimilmente disinteressate o forse, più semplicemente, incapaci di porre rimedio a situazioni di questo genere: "E ciò nonostante gli ’importanti risultati’ portati a termine, a detta dell’assessore competente, nei primi cinque mesi dell’amministrazione Dellapasqua. L’assessora Roberta Armuzzi, nel consiglio comunale del 28 novembre e in piccata risposta al consigliere Palermo, si è affannata a elencare accordi e collaborazioni con i comandi di polizia locale di Cesena e Cesenatico che, in generale, avrebbero comportato una elevazione del livello di controllo e presidio del territorio. Evidentemente questi sforzi, che fra l’altro riguardano solo alcuni aspetti della sicurezza come quelli relativi all’abusivismo commerciale e alla sicurezza stradale, non hanno portato al risultato sperato perché la situazione sta sempre più sfuggendo di mano". Poi le proposte: "E’ fin troppo evidente che appare urgente una presenza costante, strada per strada, delle forze dell’ordine sia in centro storico che nelle zone limitrofe ma anche nei quartieri, specialmente quelli più popolosi, per contrastare efficacemente questi fenomeni che stanno sempre più prendendo piede. ’Coraggio Savignano Cambia’ ribadisce, pur apprezzando il sempre ottimo lavoro svolto dalla Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, l’urgenza di riportarla a Savignano implementandone l’organico, abbandonando la convenzione con l’Unione dei Comuni che, almeno in tema di sicurezza urbana, si è dimostrata del tutto fallimentare".

Ermanno Pasolini