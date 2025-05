"Parco termale, progetto escluso dal bando. Quale?"

Il gruppo consiliare Andare Oltre (centrodestra) di Bagno di Romagna (capogruppo Olinto Bergamaschi) giudica la risposta del sindaco Enrico Spighi, all’interrogazione dell’aprile scorso elusiva, insoddisfacente.

La replica del gruppo nel merito dei quesiti posti, e delle risposte ricevute: "Sulla possibile trasformazione di un albergo a Bagno abbiamo chiesto se il sindaco fosse a conoscenza di progetti di trasformazione dell’Hotel La Pace, ma la sua risposta non chiarisce la posizione dell’Amministrazione, limitandosi a una generica dichiarazione sull’autonomia dei privati e affermando che tali iniziative devono rispettare le normative urbanistiche. Quanto al progetto di un nuovo insediamento turistico, abbiamo interrogato il sindaco sulla veridicità di dichiarazioni, attribuite all’assessora Carla Para, relative a un progetto ’faraonico’ di imminente costruzione. La risposta del sindaco (’verificheremo’) è evasiva e inaccettabile. Chiediamo: esiste un progetto concreto?".

Poi sugli altri punti: "Sulla modifica della gestione dell’acqua termale abbiamo chiesto se l’Amministrazione si sia finalmente attivata presso la Regione Emilia Romagna per rivedere la normativa. La risposta si limita a citare un incontro organizzato da Confesercenti, senza indicare azioni concrete. L’acqua termale è una risorsa strategica e non possiamo accettare generiche dichiarazioni d’intenti. Sul parco termale, la nostra richiesta interrogava il sindaco sul progetto, chiedendo a quale bando abbia partecipato il Comune e con quale progetto. La risposta è vaga e non documentata. Apprendiamo che il progetto è stato escluso da un bando per ’una differenza marginale’, ma non vengono forniti dettagli su tempi, costi o nuove candidature".

La conclusione: "Dopo 12 anni di promesse, è lecito chiedersi: il parco termale è una priorità reale o un refrain elettorale? Il sindaco accusa il nostro gruppo di offrire una lettura ’esclusivamente negativa’ del comparto turistico. Respingiamo con forza questa accusa. Il nostro territorio è straordinario, ma proprio per questo denunciamo da anni il fallimento delle politiche turistiche dell’Amministrazione. Non è il territorio a essere poco appetibile, ma la gestione del turismo a essere inadeguata".