Pensionato di 71 anni trovato morto nel fiume Rubicone

Lutto a Capanni di Savignano sul Rubicone per la tragica scomparsa di Luigi Gabrielli, conosciuto da tutti con il soprannome di Luigino, 71 anni. L’uomo è stato trovato morto ieri mattina in via Rubicone Destra, angolo con via Budapest, da un suo nipote, nell’alveo dello storico fiume, davanti alla borgata di Capanni. Lascia una figlia e un figlio. Mercoledì sera non aveva fatto rientro a casa e i parenti si erano messi alla sua ricerca. Non avevano ancora presentato denuncia di scomparsa.

Dopo la separazione dalla moglie viveva con la sorella in via Portazza ma amava trascorrere la maggiore parte della sua giornata nel borgo della frazione sita a monte del grande centro commerciale Romagna Shopping Valley. Il nipote, notato il corpo dello zio nell’acqua, ha subito allertato le forze dell’ordine e sul posto sono giunti i carabinieri di Savignano sul Rubicone, i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a recuperare il corpo e il personale sanitario.

Da una prima ispezione cadaverica il corpo non presenta segni di lesioni o colpi ricevuti. Per questo potrebbe trattarsi di un gesto volontario, di una caduta accidentale mentre stava camminando sulla banchina ovest di via Rubicone Destra che costeggia il fiume, oppure di un malore. Sarà l’eventuale autopsia a stabilire le cause del decesso.

Luigi Gabrielli, che ora naturalmente era in pensione, è stato un elettricista molto apprezzato e sempre pronto a intervenire.