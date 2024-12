Per la Campania 300 posti disponibili

E’ iniziata la prevendita relativa ai biglietti del settore ospiti dello stadio ’Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia, in vista del match Juve Stabia - Cesena, valido per la 18º giornata del Campionato Serie B in programma domenica 22 dicembre alle 15. I biglietti sono disponibili sul circuito Etes sia online che presso i punti vendita abilitati al prezzo unico di 15 euro, esclusi i diritti di prevendita, fino alla capienza massima di 300 posti. Sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso il Coordinamento Club Cesena.

La vendita terminerà sabato alle 19.