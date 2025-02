Picchiato e rapinato in strada: denunciati quattro giovanissimi

Identificati e denunciati a piede libero i quattro ragazzi che nella serata del 21 gennaio hanno aggredito e rapinato un 20enne residente a Cesenatico, nella zona della stazione ferroviaria. I carabinieri hanno dato esecuzione a due decreti di perquisizione, emessi dalle Procure della Repubblica di Forlì-Cesena e per i Minorenni di Bologna, a carico di quattro giovani, di cui tre minorenni, ritenuti gli autori in concorso della rapina. Tutti saranno processati per il pesante reato di rapina aggravata.

Quella sera la vittima era scesa dal treno proveniente da Ravenna e si era diretto a piedi in direzione della sua abitazione. I quattro malviventi lo hanno seguito, minacciato e colpito violentemente con calci e pugni, per poi sottrargli l’orologio che aveva al polso ed uno zainetto contenente il portafogli, i documenti e uno smartphone. Una pattuglia dei carabinieri dopo aver soccorso il malcapitato, aveva avviato le ricerche degli autori, nel frattempo fuggiti.

La vittima riuscì a descrivere in maniera dettagliata i rapinatori e grazie anche alle immagini delle telecamere presenti nella zona della stazione e sul treno, sono riusciti a ricostruire la violenta sequenza. Inoltre, incrociando gli esiti dei primi accertamenti con i soggetti controllati sul territorio, sono risaliti ad un gruppo di quattro giovani, un 18enne e tre minorenni, che erano stati ripresi dalle telecamere. Uno di questi era stato già controllato alcuni giorni prima dai carabinieri nei pressi di quella stazione ferroviaria e denunciato per il porto abusivo di un coltello.

Nel corso delle perquisizioni effettuate, sono stati acquisiti elementi indiziari che sono stati sottoposti alla Procura per i Minori di Bologna che procede per i tre under 18 e alla Procura della Repubblica di Forlì-Cesena per il maggiorenne.