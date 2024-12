Pina, regina del liscio. La metà silenziosa di Raoul

Ci sono persone così importanti che non sentono la necessità di mettersi in luce nemmeno un giorno. Di questa categoria faceva parte Maria Giuseppina Sirgiovanni, da tutti chiamata Pina, conosciuta come Pina Casadei, la moglie del mitico Raoul, con il quale ha vissuto una vita intera e con il quale ha avuto tre figli: Carolina, Mirna e Mirko. Pina se n’è andata ieri all’età di 86 anni. Il suo cuore ha cessato di battere nella clinica di Cesena dov’era ricoverata, ma il suo ricordo continuerà ad essere vivo per i figli e i nipoti, ai quali era legatissima, e per le i tanti che le volevano bene e la stimavano.

Quella fra Pina e Raoul è una storia d’amore d’altri tempi, romantica, da raccontare. Tutto ebbe inizio nei primissimi anni ’60, quando entrambi erano poco più che ventenni e insegnavano alle scuole elementari. Il destino volle che Pina, calabrese originaria della provincia di Vibo Valenzia, e Raoul, romagnolo verace, vennissero entrambi trasferiti in Puglia. Pina un giorno si trovava all’interno di un bar in compagnia del padre; ad un certo punto entrò Raoul con al guinzaglio un cane, la ragazza si mostrò spaventata, Raoul si avvicinò per chiedere scusa e, proprio come nelle favole, da uno sguardo scoccò la scintilla.

Si sposarono nel 1963, Raoul ancora non era famoso e sia lui che Pina continuarono a fare i maestri in due diverse scuole nella provincia di Rimini. Misero su famiglia, come si dice da queste parti, e nacquero tre figli. Poi Roul abbandonò l’insegnamento, si unì allo zio Secondo Casadei e cominciò a suonare. All’inizio degli anni ’70 arrivarono il grande successo e i tour trionfali in tutta Italia. Ma Pina c’era sempre, a fianco del marito, a dargli supporto e consigli, con stile e discrezione; così come c’era sempre nell’educazione dei figli, di cui era innamorata.

Raoul era nato il 15 agosto 1937 e quindi per i Casadei il giorno di Ferragosto era importante. Per questo la famiglia decise di organizzare ogni 15 agosto una grande festa e, per decenni, nel loro grande giardino, sono stati ospitati vip, attori, attrici, cantanti, musicisti, giornalisti di quotidiani e tv. Era una festa rigorosamente a invito e ad organizzarla era Pina, aiutata dai figli, dalla nuora e dai generi. Il mondo le crollò addosso il 13 marzo 2021, quando il marito Raoul si spense all’età di 83 anni, vittima del Covid. Da allora le città di Cesenatico, dove la famiglia Casadei vive, e Gatteo, alla quale il Re del Liscio era molto legato, organizzano a Ferragosto una festa in piazza Romagna Mia, molto partecipata da residenti e turisti, desiderosi di vivere quell’atmosfera unica che, fra musica, canti e balli, ha il sapore della vera Romagna, un sapore che la famiglia Casadei ha fatto conoscere all’Italia intera.