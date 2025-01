Pnrr, 168mila euro per la riqualificazione

A Cesenatico, tra gli stanziamenti previsti dal Pnrr, arrivano 168mila euro dal Governo per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle palestre scolastiche. Lo stanziamento al centesimo è di 168.094,35 euro e a darne notizia sono gli esponenti di Fratelli d’Italia, il deputato Alice Buonguerrieri, il coordinatore comunale Sebastiano Padovan e il consigliere comunale Emilio Zarrelli, i quali ringraziano l’Esecutivo per l’attenzione ed esprimono soddisfazione per una misura che avrà un impatto positivo sul territorio, per quanto riguarda la scuola e l’inclusività, attraverso una sensibilità nei confronti dei comuni.