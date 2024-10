Pnrr Ecosister, a Sogliano la sfida sull’innovazione sostenibile

Il Comune di Sogliano al Rubicone è stato selezionato tra i protagonisti della transizione sostenibile in Emilia-Romagna, rientrando tra le undici sfide approvate nell’ambito del progetto Pnrr Ecosister-Ecosystem for Sustainable Transition in Emilia-Romagna. Un risultato di grande prestigio per il Comune, che anche se piccolo centro montano si distingue per capacità innovativa e visione orientata al futuro. In questo contesto, il Comune sarà il promotore della Challenge Domino (Domani, Orientati, Migliorare, Inclusivo e Nuovo Orizzonte), una sfida orientata alla riqualificazione del patrimonio immobiliare locale. Obiettivo centrale è costruire un nuovo concetto di abitare, in cui si coniugano aspetti sociali, culturali e ambientali per una qualità della vita superiore e sostenibile. Questo approccio si ispira ai valori del New European Bauhaus, un’iniziativa europea che punta a rendere gli spazi abitativi inclusivi, sostenibili e culturalmente significativi. Tania Bocchini sindaca di Sogliano, ha espresso entusiasmo per il progetto: "Con la Challenge Domino puntiamo a costruire un nuovo modello di abitare che valorizzi il nostro patrimonio, migliorando la qualità della vita dei cittadini e promuovendo la sostenibilità ambientale".