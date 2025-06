Poste Italiane, una valanga di pacchi

E’ cresciuto dell’8,7% nei primi tre mesi del 2025 il numero dei pacchi consegnati in provincia di Forlì-Cesena dai portalettere di Poste Italiane. In termini numerici si tratta di 77 milioni di pacchi. "Un risultato importante in un mercato competitivo e in continua evoluzione – evidenzia una nota di Poste Italiane – . E la tendenza evidente in tutta Italia ha fatto registrare anche nella provincia romagnola numeri record nel primo trimestre dell’anno con un incremento del + 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Numeri in crescita che dimostrano sempre più una tendenza al commercio online e di conseguenza Poste Italiane per riuscire a offrire un servizio all’avanguardia ha realizzato nuove assunzioni, in particolar modo stabilizzando, quindi con contratto a tempo indeterminato, personale che aveva precedentemente lavorato a tempo determinato". Nell’ultimo anno in Emilia-Romagna sono state oltre 400 le stabilizzazioni avvenute, trend che continua a manifestarsi anche nei primi cinque mesi del 2025 con già circa 130 nuove assunzioni a tempo indeterminato distribuite in tutta la regione e perlopiù portalettere. Sul territorio di Forlì-Cesena sono stati 23 gli ingressi dell’ultimo anno, utili per far fronte ai volumi crescenti nel settore pacchi consegnati sul territorio e distribuiti tra i cinque Centri di Distribuzione del territorio di cui tre nel cesenate (Cesena Recapito, Cesenatico e Mercato Saraceno) e due nel forlivese (Forlì Centro e Meldola).