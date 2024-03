Premio alla memoria del missionario

Consegnato il premio "Città di Longiano" a due personaggi che si sono distinti in modo particolare nella vita della città: il missionario don Giorgio Bissoni (alla memoria) e all’avvocato Roberto Landi. L’anno scorso al Grand Hotel Da Vinci a Cesenatico c’era stata una festa grande per l’avvocato Roberto Landi che aveva ricevuto la toga d’oro. Ultra 75enne, era stato premiato dopo una lunga e onorata carriera con 54 anni di professione. Sono stati decine di anni e lo sono ancora oggi di una attività che lui ha sempre definito bellissima perchè ha operato nel campo della giustizia, nella quale lui ha cercato di fare del suo meglio e ci ha creduto ciecamente. Da piccolo ha mostrato naturali doti organizzative, comunicative e dirigenziali. A 12 anni ha portato a Longiano lo scoutismo, creando la squadriglia Aquile. Ha creato il "Club La Soffitta" nel quale decine di giovani di qualsiasi estrazione si incontravano la domenica pomeriggio. Negli anni ‘80 è stato tra i fondatori del gruppo " Longiano è...! " e della "Longiano dei Presepi" ideandone il nome. Nel 2000, con il sostegno del Panathlon Club di Cesena, con l’ausilio di tanti volontari longianesi e delle società ciclistiche della zona, ha ideato e organizzato la "2XBENE ", manifestazione ciclistica benefica la quale, grazie alla sua particolare formula di gara a coppie, alle sue finalità esclusivamente benefiche con 220mila euro distribuiti e alla partecipazione dei più grandi campioni del ciclismo di ieri e di oggi, ha assunto grande importanza e notorietà in Italia e all’estero.

Quella di don Giorgio Bissoni è stata una vita spesa come missionario nel mondo. E’ stato missionario in Venezuela nella diocesi di Carupano. Ultimo di 8 fratelli, tutti nati a Longiano, don Giorgio diventa sacerdote il 28 giugno 1964. Per un anno opera nelle parrocchie della diocesi di Cesena e poi la decisione di partire, con un progetto di missione diocesana, per Cartago in Colombia raggiungendo don Dante Moretti e don Crescenzio Moretti entrambi di Cesena. Fino al 1975 resta a Cartago. Torna in Italia per un anno, poi va in Venezuela con don Derno Giorgetti missionario di Calisese. Era chiamato il missionario dalla barba bianca in quanto non la tagliava dal 1968. Si è spento a 83 anni il 17 settembre 2023 ed è sepolto nella chiesa di Carupano. Intanto è iniziata già la causa di beatificazione. Ha commentato il sindaco Mauro Graziano: "Ho l’onore di consegnare il premio Città di Longiano, alla sua prima edizione, a persone che si sono distinte per le varie attività e sono un esempio per Longiano".