Toscano vuole godersi il gran finale: "Cesena, sarà una splendida giornata"

Tutto attorno sarà una festa, fra tifosi pronti a rendere omaggio ai vincitori, premiazioni e altro ma dentro al campo Domenico Toscano vuole vedere la solita squadra per raggiungere altri obiettivi; con tre punti oggi contro il Perugia, il Cesena arriverebbe a quota 96 eguagliando il record stabilito dal Catanzaro un anno fa.

"Ci apprestiamo a disputare l’ultima partita di questo straordinario campionato - è l’analisi di Toscano - vogliamo continuare a essere noi stessi, rimanendo concentrati sula partita".

L’ultima giornata dei campionati esce sempre dai canoni, questa ancora di più: "Sarà una giornata splendida, sono sicuro che lo stadio sarà gremito, affrontiamo un Perugia che ha un organico che dal punto di vista quantitativo e qualitativo è superiore a tutti. Servirà la nostra solita prestazione di grande qualità. Conosco i miei ragazzi, li ho visti allenarsi anche questa settimana con grande attenzione e voglia di far vedere chi sono. Il contesto deve essere uno stimolo in più, non una distrazione".

La squadra ha la consapevolezza di avere vissuto qualcosa che resterà nella memoria di ognuno: "Lo dicevo ai ragazzi già dopo la partita di Pescara: vi mancherà quando finirà questo straordinario campionato, non ritrovarvi per allenarvi con grande attenzione e divertirvi durante gli allenamenti. Questo è stato il mio orgoglio: avere un gruppo che ha recepito alla perfezione le mie indicazioni".

Ma c’è un avversario da affrontare e dunque bisogna tornare all’attualità e alle condizioni di quelli che possono avere recuperato: "Le condizioni generali sono buone, sui singoli posso dire che Cristian Shpendi negli ultimi due giorni si è allenato col gruppo e quindi è disponibile. Silvestri invece ha avuto un problema agli adduttori e decideremo all’ultimo. Prestia infine sta bene è disponibile".

Nel futuro immediato del Cesena ci sarà la Supercoppa di Serie C, per Toscano conta per il prestigio ma non solo per quello: "Sarà un nuovo obiettivo per confrontarci con le vincitrici degli altri giorni della C che ritroveremo come avversari la prossima stagione, un test per voler dimostrare quello che valiamo. Sarà ancora uno step importante per noi".

Quando si tenta di aprire il tema che riguarda la sua permanenza a Cesena invece, Toscano presidia la sua area senza lasciare nessuno spiffero: "Questo non è il momento di parlare nè di futuro, nè della singola persona. Non sarei coerente con me stesso se non lo facessi: ho detto che dobbiamo restare concentrati sulle partite che ci aspettano. Del dopo parleremo alle fine".