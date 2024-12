Premio Malatesta Novello 2024: riconoscimenti a Biondini, Mercadini e Santini

Arte, linguaggio e comunicazione sono lo sfondo del merito su cui si snoda la scelta dei vincitori dell’edizione 2024 del Premio Malatesta Novello–Città di Cesena assegnato dall’amministrazione comunale alla giornalista Rai Serena Biondini, all’attore teatrale, scrittore e youtuber Roberto Mercadini e alla professoressa ordinaria di Storia dei giardini e del paesaggismo all’Ecole nationale supérieure de paysage di Versailles, Chiara Santini. Tutti rigorosamente cesenati, come richiede il Premio istituito nel 2007 dal comune di Cesena.

La cerimonia di consegna del premio si terrà venerdì 13 dicembre alle 18 nell’aula Magna della Biblioteca Malatestiana, aperta dagli allievi del Conservatorio Maderna-Lettimi e condotto dalla giornalista Elide Giordani con la partecipazione della giuria composta da Paola Errani, Giancarlo Cerasoli e dal sindaco Enzo Lattuca. "L’edizione 2024 – rimarca il sindaco Lattuca – è caratterizzata da tre distinti ambiti, quello del giornalismo, dell’arte e dell’eloquenza, e della creatività, accomunati dal potere della comunicazione. I tre cesenati insigniti quest’anno sono la dimostrazione di corretta comunicazione, frutto di un lavoro di approfondimento, caratterizzata da toni eleganti e rispettosi, e da una stretta aderenza alla realtà".

Serena Biondini è stata collaboratrice del Resto del Carlino e ha collezionato molteplici esperienze professionali prima di vincere il concorso in Rai dove oggi lavora alla sede regionale dell’Emilia Romagna. Nella motivazione del premio si rimarca che "è una voce instancabile del giornalismo locale e territoriale in grado di entrare, sempre in punta di piedi, nelle case dei telespettatori conquistando la loro fiducia".

Roberto Mercadini porta in giro in tutta Italia i suoi monologhi di narrazione, scrive libri, produce contenuti digitali. Il suo libro 'Bomba atomica' è risultato il migliore dell’anno per il torneo letterario di Robinson, inserto culturale di Repubblica. "Mercadini è in grado di declinare il suo sapere in linguaggi che interessano un pubblico sempre più ampio, creando connessioni dirette tra l’attualità e i fatti del passato", si evidenzia nella motivazione.

Chiara Santini è professoressa ordinaria all’École Nationale Supérieure de Paysage di Versailles dove da 15 anni insegna storia dei giardini e del paesaggio. "Autrice di più di un centinaio di contributi su giardini e parchi pubblici, pubblicati in riviste scientifiche e di divulgazione – sottolinea la motivazione - , vive a Parigi da oltre vent’anni, con innata passione forma architetti paesaggisti a Versailles, tra storia, mito e leggenda. Cultrice del valore della parola, ha alle spalle una carriera illuminata e un futuro di ricerca".