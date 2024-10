Primavera avanti in Coppa Italia

Cesena

8

Pisa

6

dopo i calci di rigore

CESENA: Montalti, Dolce, Valmori (22’ st Ronchetti), Abbondanza, Domeniconi, D. Zamagni (30’ st Castorri), Ghinelli (35’ st Arpino), Tampieri, T. Zamagni, Cavaliere (30’ st Perini), Tosku (35’ st Galvagno). All.: Campedelli.

PISA: Ruggimenti, Pucci, Bacciardi (15’ st Battista), Battistella, Casarosa, Baldacci, Bocs (22’ st Bettazzi), Cannarasa, Tosi (30’ st Ferrari), Lovo (30’ st Buffon), Bassanini (Raychev). All.: Innocenti.

Arbitro: Esposito di Napoli.

Reti: 24’ pt Ghinelli, 33’ pt Pucci, 9’ st Bocs, 13’ st Tampieri, 32’ st Perini, 49’ st Raychev.

Note: 3-3 risultato tempi regolamentari.

"Non ci si annoia mai seguendo la primavera del Cesena: ieri i giovani bianconeri hanno superato il turno di Coppa Italia dopo aver pareggiato col Pisa al termine di una gara sempre incerta con tanti capovolgimenti nel risultato. A passare per primo è il Cesena al 24’ con Ghinelli ma di certo il Pisa non ci sta, i toscani si riorganizzano in fretta e pareggiano al 33’ col difensore Pucci. La prima frazione si chiude sull’1-1 e la ripresa si apre subito con altre emozioni; al 9’ il Pisa prova a scappare grazie alla rete messa a segno da Bocs ma non riesce, dopo appena quattro minuti tutto torna in parità con il gol siglato da Tampieri. Poco dopo la mezz’ora Campedelli manda in campo Perini che impiega solo due minuti per andare in rete, quando la vittoria sembra ormai al sicuro arriva la rete firmata da Raychev che manda tutti ai rigori. Dal dischetto Cesena infallibile: Perini, Tampieri, Ronchetti, Domeniconi, Arpino non sbagliano, per il Pisa vanno a segno Raychev, Ferrari e Cannarsa, mentre Buffon sbaglia e questo fa la differenza. Sabato nuovo impegno per la squadra di Nicola Campedelli, questa volta in campionato, alle 15, avversaria la Roma.