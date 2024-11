Quasi 80mila chiamati alle urne. L’elettrice più anziana ha 106 anni

Ha 106 anni l’elettrice più anziana tra i cittadini cesenati. Ma difficilmente Teresina Rossi, nata il 27 marzo 1918, si recherà alle urne, non solo per la veneranda età ma perché risiede all’estero.

Il decano residente a Cesena invece è Agostino Forti, nato il 14 agosto del 1919. Voteranno per la prima volta 450 elettori. E i cesenati chiamati alle urne sono quasi 80mila: per la precisione 79.848 (38.677 uomini e 41.171 donne), suddivisi tra i 98 seggi ordinari e quello ‘volante’ del Bufalini.

Sul numero effettivo dei votanti c’è però un grosso punto interrogativo. In ogni caso per il rinnovo del Consiglio comunale dell’Emilia-Romagna si vota domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024. I seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15. A seguire lo spoglio delle schede che si potrà seguire in diretta anche recandosi nella Sala del Consiglio del palazzo comunale (apertura ore 14.30).

Attenzione alle modalità di voto. L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può: votare solo per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo; votare una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare disgiuntamente per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore della candidata o candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato. L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per una candidata o candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) della candidata/o o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza (https://www.comune.cesena.fc.it/novita/elezioni-regionali-2024/).

Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla allo Sportello facile (con accesso dal Foro Annonario, via Pescheria 14, da piazza del Popolo 8 e da via Fattiboni 6) tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00, il giovedì fino alle ore 17:00, oppure nelle due giornate di voto (domenica dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e il lunedì dalle ore 7:00 alle ore 15:00). Per il servizio di accompagnamento dei disabili non deambulanti occorre contattare il numero 0547 612551 (fino a venerdì dalle ore 9 alle 12)