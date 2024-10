Raccolta degli abiti usati, si cambia. Ci saranno sei postazioni in meno

Hera e il Comune hanno deciso di riorganizzazione la raccolta degli abiti usati a Cesenatico. Per gestire meglio il servizio e risolvere i problemi di degrado in alcune zone, saranno eliminate 6 delle 20 postazioni. Recentemente i comportamenti scorretti di alcuni cittadini, hanno portato alla presenza sgradevole di sacchi e abiti usati sparsi a terra, che causano appunto degrado e impediscono il riutilizzo degli stessi indumenti. Il servizio di raccolta solidale degli abiti usati, attivo a Cesenatico da luglio 2023, ha consentito di raccogliere oltre 100 tonnellate di abiti ancora in buono stato, di cui 43 tonnellate da luglio a dicembre 2023 e altre 58 da gennaio ad agosto 2024, destinate a recupero e ad associazioni no profit. Le sei postazioni eliminate da sabato 12 ottobre, sono in piazza del Monte, via Negrelli, via Francesco Crispi e le postazioni davanti alle scuole di viale Torino, via Cesenatico 285 e via Caboto. Rimangono attive nel territorio di Cesenatico le seguenti postazioni, svuotate mediamente una volta a settimana, ubicate nelle vie Acquario, Gramsci, Saffi, Cesenatico 125, Leone, Mesolino, Monte Albano, Padre Domenico Monti, Rosario Livatino, Walter Tobagi, Arno, viale della Repubblica, via Mincio e viale Maroncelli. La raccolta degli indumenti usati va effettuata correttamente usando sacchi di dimensioni idonee, così da non bloccare le bocche di conferimento. Si raccomanda ai cittadini che trovano la bocca di conferimento bloccata, di non lasciare i sacchi a terra, ma di segnalare al numero verde di Hera 800999500 il contenitore non funzionante e di conferire nelle stazioni ecologiche di via Mesolino a Cesenatico o via Rossellini accanto all’Iper di Savignano Mare.