Rassegna dei concerti all’organo Nachini Dacci. Domenica pomeriggio ’The best of Dick Barten’

A Savignano sul Rubicone nella seicentesca Chiesa del Suffragio, domani, 17 novembre, alle 16, terzo e ultimo dei tre concerti all’organo Nachini-Dacci. Sono organizzati dall’associazione culturale ’I Musici della città’, il Collegium Musicum Classense di Ravenna e gli Amici del Teatro Lina Pagluighi, con il patrocinio dell’amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone. Il concerto d’organo per Dick Barten sarà eseguito da Kim Fabbri. Si intitola "The best of/Il meglio di Dick Barten" un cofanetto con cinque cd di musica classica per organo, brani di grandi musicisti europei del 1600 e 1700, registrato a Savignano con l’organo Nachini- Dacci che si trova nella seicentesca chiesa del Suffragio. Organista olandese, nato nel 1931 e scomparso nel 2023, Dick Barten ha tenuto il suo dodicesimo e ultimo concerto a Savignano il 9 ottobre 2010 e nel 2011 gli venne conferita la cittadinanza onoraria per l’attività svolta in favore dell’organo e dell’attività musicale della città. Dick Barten, è un organista conosciuto in tutto il mondo e ha tenuto concerti in Olanda, Germania, Stati Uniti e Italia. "Dick Barten – racconta il suo amico savignanese Roberto Roberti – ha subito stretto un forte legame con la città e fin dal primo concerto si innamorò dell’organo Nachini Dacci. Qui conta diversi amici fra i quali Giuseppe Buda di Savignano e Angelo Tumedei di Sala di Cesenatico che, per ragioni di lavoro, ha tenuto continui rapporti diretti. Ci siamo conosciuti una domenica mattina del 1998 quando Dick Barten arrivò a Savignano. Mi telefonò Angelo Tumedei e io chiamai Giuseppe Buda in quanto ambedue facciamo parte dell’associazione Amici del Teatro Lina Pagliughi di Savignano. Lo accompagnammo nella chiesa del Suffragio e Dick si mise subito alla tastiera del famoso organo e la sua fu una sorta di folgorazione dalla bellezza di quel suono. Nell’autunno 1998 tenne il primo concerto al quale ne seguirono altri undici, uno all’anno".

Roberto Roberti parla anche del cd registrato proprio con l’organo savignanese nella chiesa del Suffragio, realizzato con la collaborazione di Angelo Tumedei e il contributo della Cooperativa Agricola Cesenati Sementi e la Bejo Italia e che è in distribuzione su scala mondiale: "I cinque cd contengono 70 brani classici per organo dei più famosi musicisti fra il 1500 e il 1700 come Haendel, Bach, Mozart, Frescobaldi. Dei 70 ben 23 sono composizioni sue, la maggior parte delle quali nate a Savignano e dedicate alle varie persone conosciute durante i suoi dodici concerti".

Ermanno Pasolini