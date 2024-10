Riapre col ristorante. Nuova vita a villa Naldi

Nuova vita per villa Naldi, storica residenza settecentesca che dalle colline di San Carlo domina la città e che a partire da domani riaprirà al pubblico al termine di una minuziosa operazione di restyling curata dalla società ‘Just One Drop’, che in città gestisce – tra l’altro - anche l’area del Chiosco dei Giardini Savelli.

"L’idea – commenta Nicola Pozzati – è quella di valorizzare il nostro territorio, abbinando alle bellezze naturali e agli scorci da favola che regalano i colli, l’eleganza di una villa in sasso con secoli di storia alle spalle. Abbiamo voluto riportare allo splendore questo luogo attraverso una proposta a 360 gradi caratterizzata da qualità e raffinatezza. Ci sarà il ristorante, ovviamente, ma chi vorrà potrà anche scegliere di pernottare in una delle sei camere (una delle quali è una suite) che abbiamo arredato con mobili accuratamente selezionati e pensati per ricreare un’atmosfera magica. L’area è molto grande e si presta perfettamente anche come luogo dove organizzare matrimoni o qualsiasi altro tipo di evento".

"Nell’ampio parco che circonda la villa - prosegue Pozzati – , dove abbiamo collocato anche una fontana ottocentesca proprio in omaggio alla famiglia Naldi, siamo al lavoro per realizzare pure una piscina in biodesign che inaugureremo nella prossima primavera".

C’è un antefatto degno di essere menzionato sulla genesi dell’intervento realizzato. L’attenzione verso questo luogo era nata in Pozzati subito dopo il periodo del covid, quando era peraltro appena partita la gestione dei Giardini Savelli.

Giocoforza, per evidenti ragioni, l’intento di cambiare volto alla villa era così stato messo nel cassetto per qualche mese, ma mai abbandonato definitvamente.

E ne è prova il fatto che a un anno di distanza infatti è stato trovato l’accordo coi proprietari che ha poi portato all’avvio dei lavori di riqualificazione.

L’attività, che si trova in via Montebellano 200 a San Carlo, sarà aperta per cena dal lunedì al venerdì e naturalmente anche durante i fine settimana.

Villa Naldi aprirà il 24 ottobre.

Il fabbricato conta 700 metri quadrati, mentre il giardino adiacente di 350 metri quadrati è composto da 1.400 piante e fiori in cui spicca una fontana d’epoca. Il parco di 8mila metri quadrati è posto sulla collina che fa da contorno alla villa e ospita diverse varietà di alberi su una grande distesa di prato.

Luca Ravaglia