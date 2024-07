Rimpatriata degli ex giocatori del Montemare calcio e dei tennisti

Rimpatriata al "Castellaro" di Borghi degli ex giocatori del Montemare calcio di Gatteo, e dei tennisti del Circolo tennis. Presenti Adamo Ottaviani, Andrea Abbondanza, Eriberto Montespini, Pierangelo Rossi, Walter Perticari, Giuseppe Coletta, Filiberto Paganelli, Aurelio Nanni, Giorgio Buda, Rocco De Paola, Franco De Paola, Piero Bertani, Silvano Mazzotti, Walter Magnani, Renzo Campedelli, Luciano Serra e Tiziano Faustini. Molti di questi, partiti dalla squadra di calcio di Gatteo, si cimentarono poi nella creazione del circolo tennis che divenne un partecipatissimo punto di riferimento, per poi passare ai tornei di calcetto e, infine, per i più tenaci al ciclismo.