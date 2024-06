Riparte ’Muoviti che ti fa bene’

Da oggi ritorna nei parchi di Cesena “Muoviti che ti fa bene”, la kermesse di attività fisica gratuita all’aperto. Organizzata dall’associazione Benessere in Movimento, con la partnership di Comune e dell’Ausl della Romagna e il supporto di Conad e Amadori, la manifestazione è arrivata alla quindicesima edizione mantenendo la formula che le ha garantito un notevole successo sin dagli esordi: proposte diversificate e divertenti, rivolte a varie fasce di età e diffuse sulle tante aree verdi del territorio.

Gli amanti dello yoga potranno scegliere il parco Ippodromo o quello della Casa Rossa a Ponte Pietra, il giardino pubblico di via Zamboni a San Vittore sarà la meta degli appassionati di ginnastica funzionale, mentre chi volesse sperimentare la disciplina orientale del Tai Chi potrà farlo approfittando della splendida vista che si gode dal Parco di Villa Silvia. Ginnastica dolce e pilates saranno protagoniste nei parchi Vigne e per Fabio. Quest’ultimo sarà anche la sede degli incontri di “Camminata Lenta”, un corso rivolto esclusivamente agli utilizzatori del carrello deambulatore che svolgeranno un’attività fisica adattata alle loro necessità. Nelle location interessate sono già installati i cartelli che indicano giorni e orari delle varie attività. Per ulteriori informazioni scrivere a muovitichetifabene@gmail.com oppure visitare la pagina Facebook dedicata “Muoviti che ti fa bene”.