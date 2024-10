Riposo forzato per la Nuova Virtus Cesena

Le atlete della Nuova Virtus Cesena impegnate nel campionato di serie B di basket femminile hanno trascorso l’ultimo fine settimana sul divano, a causa di un problema che si è verificato per via del maltempo nella palestra dell’Happy Basket Rimini che avrebbe dovuto ospitare il match valido per la terza giornata.

Coach Luca Chiadini, dunque per ora si resta al bilancio di una vittoria e una sconfitta.

"Entrambe le gare fin qui disputate non sono indicative della nostro valore: contro Forlì abbiamo affrontato una squadra decisamente meno competitiva di noi, mentre in casa contro Cavezzo ce la siamo vista probabilmente col gruppo più forte del campionato. Aggiungo che per l’occasione eravamo ancora impantanati nella fase emergenziale legata agli infortuni con, tra le altre, Bianconi, Gori e Battistini indisponibili".

E ora?

"Ora contiamo di aver voltato pagina. Il gruppo sta tornando al completo, ma il problema è che siamo rimasti indietro di una quindicina di giorni a livello di preparazione. Non sono preoccupato, perché il torneo è lunghissimo, ma è chiaro che con l’infermeria a lungo affollatissima, l’omogeneità della condizione atletica è andata a farsi benedire. Per ora, perché poi resta un fatto".

Quale?

"Questo gruppo, quando sarà al meglio, non temerà nessuno. Stiamo lavorando tanto in palestra, abbiamo qualità ed entusiasmo. E tanto tempo per rimettere a posto le cose. In pratica è come se il nostro campionato iniziasse ora. Credo proprio che ci sarà da divertirsi".

In attesa di conoscere la data del recupero de match contro Rimini, domenica 27 ottobre alle 20 al Palaippo arriverà Faenza.

"Ci aspetta una serie di gare impegnative, come d’altra parte lo saranno tutte quelle di questo torneo. E’ vero, abbiamo battuto Forlì all’esordio pur senza essere certamente al meglio della condizione, ma detto questo, guardando il calendario non mi viene in mente una partita che si possa vincere giocando male. Tanto più che quando dico che possiamo vincere con tutte, allo stesso tempo riconoscono che potremmo anche perdere con tutte. Dunque avanti a testa bassa, coi risultati della domenica che si devono costruire in settimana durante gli allenamenti". Che squadra affronterete? "Faenza è molto giovane, ha tante under e rappresenta una sorta di incubatrice per il roster della squadra che gioca in A. Gioca con grande intensità e tanta motivazione, caratteristiche che possono essere insidiose. Dovremo prenderla con le molle, restando concentrati su noi stessi".

Luca Ravaglia