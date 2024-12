Riqualificazione della Rocca Malatestiana di Cesena: nuovo punto ristoro da 70mila euro

Un intervento di riqualificazione dal costo di 70mila euro per valorizzare la Rocca e il suo parco. La Rocca Malatestiana di Cesena, tra i luoghi più rappresentativi della città e palcoscenico della programmazione di eventi estivi, potrà disporre di un punto ristoro di tutto rispetto per garantire a visitatori e fruitori un servizio in più. È sato stabilito dalla delibera approvata dalla Giunta comunale sul progetto di allestimento degli spazi collocati nella vecchia abitazione del custode del complesso storico-monumentale che sovrasta la città del Savio. L’Amministrazione comunale procederà con un intervento di riqualificazione del punto ristoro per sviluppare maggiormente gli spazi a disposizione e beneficio della platea di fruitori, cesenati e visitatori arrivati da fuori città. Il progetto approvato prevede di riallestire l’ex casa del custode modificando la tipologia della cucina, trasformazione che consentirà una fruizione del punto di ristoro sicuramente più adeguata alla potenzialità che realmente possiede.

È questo un intervento condiviso con l’attuale gestore, l’associazione musicale e culturale JazzLife, e autorizzato dall’Ausl. L’obiettivo è consolidare il servizio di somministrazione alimenti e bevande collocato all’interno della Rocca, compatibilmente con la natura museale del bene. La riorganizzazione degli spazi consentirà di ottenere i requisiti necessari per il passaggio ad un esercizio di tipologia 1 e consentirà l’ampliamento delle possibili preparazioni.

Il progetto consiste principalmente nell’adeguamento del laboratorio per le preparazioni. Attualmente il locale è classificato come esercizio di tipologia 3, bar con possibilità di riscaldare prodotti di pasticceria cotta e surgelata e prodotti di gastronomia in confezione monodose e possibilità di preparare alimenti solo in forma estemporanea. La sala destinata attualmente al bar sarà allestita come cucina. Per quanto riguarda la parte impiantistica, sono previsti interventi necessari all’adeguamento idraulico ed elettrico.