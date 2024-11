Rispetto dell’ambiente, la lezione dei bambini

I bambini di Sala insegnano agli adulti l’educazione e il rispetto dell’ambiente. I 24 alunni della classe 1ªA della scuola elementare Don Teofrasto Pasini hanno realizzato e affisso dei cartelli lungo il percorso che dalla scuola conduce al parco adiacente alla chiesa intitolata a Santa Maria del Rosario. Dopo una lezione con gli esperti di Legambiente e una prima uscita avvenuta il mese scorso, per pulire il parco dai rifiuti, i bambini hanno maturato la consapevolezza che la maggior parte dei rifiuti erano costituiti da "cose dei grandi", cioè cicche di sigarette, bottiglie di birra, scontrini e altro gettato dagli adulti. Gli scolari e le insegnanti a quel punto hanno pensato ad un modo per sostenere e supportare la loro acuta deduzione e si sono impegnati a trovare una strategia utile per farsi ’sentire’ anche dalla collettività. Dopo un brainstorming in classe sono scaturite tredici idee, diventate poi disegni, frasi e cartelli che vogliono costituire un invito per tutta la comunità, ma auspicano che si allarghino al mondo intero, come dicono le maestre Chiara Maraldi, Irene Piretti, Fabrizia Venturi e il maestro Pierpaolo Innaimo, che mercoledì scorso, in occasione della giornata mondiale della gentilezza, hanno voluto mostrare, attraverso gesti semplici, quanto sia importante far star bene l’ambiente e le persone che ne fanno parte. Tra i cartelli, infatti, si può anche leggere che "un buongiorno rallegra la giornata".