Questa sera alle 21.15, alla Rocca Malatestiana, Amira Danza e il Teatro delle Lune, in collaborazione con l’Associazione Musicale Jazzlife, portano in scena lo spettacolo di teatro, musica e danza "Le baccanti, una fiaba sovversiva", un’originale rilettura della tragedia di Euripide. Nella notte le donne di Tebe fuggono dalle loro case in preda a una misteriosa isteria collettiva. A possedere le loro menti è Dioniso, venuto a vendicare il delitto di lesa divinità perpetrato nei suoi confronti dai reali della città. A incarnare la dea e il coro delle Baccanti, Claudia Turroni Amira e le danzatrici della sua Accademia di Danza del Ventre Amira Danza. Per info e prenotazioni: 339 2427674 – 340 3539928.