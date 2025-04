Romagna Rfc chiude la stagione di serie A contro Unione Rugby Firenze

Con l’appuntamento di oggi, alle 15.30, con l’Unione Rugby Firenze, il Romagna Rfc chiuderà la stagione di serie A davanti al proprio pubblico, in attesa dell’ultima di campionato che li vedrà ospiti del Villa Pamphili il 27 aprile. Dopo la bruciante sconfitta di domenica scorsa con la Roma Olimpic, arrivata proprio allo scadere, i Galletti si sono allontanati dal podio del girone, scivolando a -5 dal terzo posto, occupato proprio da Firenze. Al di là della voglia di recuperare terreno in classifica, la squadra proverà ovviamente a congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico e confermare il bel percorso di quest’anno sul campo di casa, che li ha visti cedere solo di fronte alla capolista Livorno.

La vigilia di questa ultima prova casalinga ha visto la squadra impegnata nell’iniziativa ‘Al di là della meta’, progetto di rugby e inclusione che il Romagna Rfc promuove con il sostegno di Romagna Iniziative: i Galletti ieri infatti hanno accolto i ragazzi di Esplora di Rimini e della casa alloggio La Mongolfiera di Marradi, per una mattinata di giochi sul campo da rugby, conclusa con l’immancabile terzo tempo nel pieno spirito rugbistico. A proposito di terzo tempo, quello che seguirà la partita con il Firenze sarà un terzo tempo speciale, in perfetto stile romagnolo, con piadina e salsiccia. Sarà l’occasione per salutare la squadra e contribuire alla tradizionale tournee di fine anno: destinazione di quest’anno è Creta, per partecipare al Torneo di Rugby Seven Aegan Festival.

I convocati: Bastianelli, Bracci, Calbucci, D’Agostino, De Celis, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Foschini, Giannuli, Greene, Manuzi, Marini, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Perju, Piccirillo, Pirini, Sergi, Strada, Villani, Vincic, Zani.

Campionato femminile. Anche il campionato femminile è arrivato alle battute finali: oggi le ragazze del Romagna Rfc saranno ospiti del Calvisano per l’ultima prova della fase a gironi del torneo di serie A. La squadra romagnola difende il primo posto del girone, che darebbe diritto all’accesso ai playoff: con 29 punti le romagnole guidano la classifica con un vantaggio di 2 punti sul Rugby Riviera e dovranno quindi evitare passi falsi sul campo delle lombarde, fanalino di coda della classifica, per raggiungere questo storico traguardo.