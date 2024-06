Roncofreddo, nuovo corso. Ecco la giunta di Bartolini

Varata la giunta comunale di Roncofreddo, tutta nuova. Anche nella composizione del consiglio comunale ci sono diverse novità. La riconfermata sindaca Sara Bartolini, della lista "Semplicemente Roncofreddo", area di centrosinistra, avrà la delega a servizi sociali, politica familiare, politiche giovanili, protezione civile, polizia locale, agricoltura, commercio, promozione del territorio. Enrico Marangoni è il vicesindaco, con delega a lavori pubblici, decoro urbano, difesa del suolo, sport digitalizzazione informatica, tematiche istituzionali delegate dal sindaco; Federico Franchini assessore esterno a sostenibilità, lentezza (uno dei pochi comuni italiani ad avere questo assessorato), partecipazione per amministrazione condivisa, tematiche istituzionali delegate dal sindaco. Assessore esterno Luciana Garbuglia che ha alle spalle quattro mandati, 20 anni come sindaco di San Mauro Pascoli e 10 anni in provincia, con deleghe a bilancio, finanze, patrimonio. Partecipate, urbanistica, cultura, tematiche istituzionali delegate dal sindaco.

Consiglieri comunali di maggioranza Marco Satanassi, Daniela Dellachiesa vicesindaco uscente, Enrico Patrignani, Elisa Mengozzi, Franco Grilli, Loris Malangone e Sonia Amadori. In totale 6 uomini e 5 donne. All’opposizione, della lista "Il Comune che vogliamo", area centrodestra, la candidata sindaca Simona Amadori, Albano Riguzzi, Ralph Baldarelli e Mattia Dall’Ara. Hanno rinunciato all’incarico di consiglieri comunali anche se hanno avuto un maggior numero di preferenze di Baldarelli e Dall’Ara, i candidati consiglieri Odo Rocchi, Giacomo Mongiusti, Gabriele Venzi e Roberto Baldazzi. Dice la sindaca Sara Bartolini: "Sono molto soddisfatta e orgogliosa del gruppo che si è creato come giunta e come consiglio. Tutte persone con una grande voglia di lavorare e di fare il bene di Roncofreddo, mettendo in campo il loro tempo e le loro competenze. Ci aspetta un duro lavoro in questi cinque anni ma siamo pronti ad affrontarli con grande energia e determinazione. Siamo già partiti con il primo degli interventi previsti per la ricostruzione del dopo alluvione. Riguarda la ricostruzione della carreggiata stradale su via Rampa in frazione Sorrivoli e la sua messa in sicurezza in seguito al crollo della stessa a causa di una frana. E’ il primo stralcio di 400mila euro su questa strada, mentre per il secondo dobbiamo attendere l’emanazione dell’ordinanza 13 bis del commissario Figliuolo per una spesa di 350mila euro necessaria per il completamento".

Ermanno Pasolini