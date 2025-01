Rossi modella la rosa per Ea Sports

Dopo sei anni di assenza (per via del fallimento e la ripartenza in serie D e poi la permanenza In C) il Cesena calcio torna nel videogioco calcistico per eccellenza: Fc 25 della saga Ea Sports. A curare l’editing delle caratteristiche dei calciatori bianconeri e le foto, c’è il cesenate Marco Rossi che dal 2014 fa parte del team di editor. Oltre al Cesena, si occuperà anche delle formazioni emiliane Modena e Reggiana.

"Attraverso un software – spiega Rossi- tutti gli editor italiani possono curare nei minimi dettagli le capacità tecniche, fisiche e mentali dei calciatori sotto il proprio controllo. Inoltre periodicamente, in base alle prestazioni reali, ci sono aggiornamenti che poi verranno rilasciati ai giocatori virtuali che hanno acquistato il videogame per ogni piattaforma. I momenti più impegnativi sono a gennaio e in estate, durante le sessioni del mercato e quando ci sono le modifiche maggiori. A completare il tutto, per rendere la grafica sempre più reale, grande importanza ce l’hanno le foto dei diversi calciatori. Un esempio: le pettinature che cambiano o anche il colore e modello degli scarpini indossati".

Ognuno lavora in maniera indipendente, anche se i contatti coi ‘colleghi’ sono costanti: "E’ bello interfacciarsi interfacciarsi con gli altri editor – prosegue Rossi - per confrontarsi e aprire dibattiti per effettuare modifiche ai calciatori che poi saranno applicate al gioco. A volte capita che ci siano giocatori sottovalutati o sopravalutati, per cui bisogna essere sempre attenti e cercare di vedere più gare possibili per restare fedeli alla realtà. Dal mio punto di vista sono contento di fare parte del team e di contribuire, nel mio piccolo, a un videogioco storico, anche se negli anni la concorrenza di altri giochi è più forte rispetto al passato. I tempi in effetti sono cambiati, ma il mio spirito niente affatto: ogni volta che mi metto al lavoro, ricordo con affetto Fifa 99 e 2000, in compagnia dei quali passavo il mio tempo quando ero bambino".