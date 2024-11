Sab Group Rubicone, oggi derby con Bellaria

Dopo aver piegato 3-0 sia la Battistelli Real Bottega che la Nova Volley Loreto, per la Sab Group Rubicone è tempo di derby. I gialloblù nel terzo match interno consecutivo del campionato di serie B oggi alle 17.30 sfideranno Bellaria Igea Marina. L’atmosfera in casa del Rubicone in Volley non può che essere carica di entusiasmo dopo l’ottimo avvio di stagione. "Partire con due vittorie fa sempre bene – commenta coach Stefano Mascetti alla vigilia della gara – averle poi ottenute in casa è un ulteriore aspetto importante perché davanti al nostro pubblico fa sempre piacere disputare buone partite e vincere. In questo momento si respira un’aria buona, di alta montagna".

L’avversario di turno è invece ancora a caccia dei suoi primi punti in campionato: Bellaria finora ha perso contro Riccione, Battistelli Real Bottega e San Marino ed è ultima nel girone E. I gialloblù non possono però permettersi di sottovalutare la sfida: "Bellaria adesso ha più problemi di noi dal punto di vista numerico e di punteggio, ma è una squadra da prendere con le pinze perché verrà a San Mauro per fare punti e per cercare di metterci in difficoltà il più possibile. Ha dei giocatori importanti come i fratelli Sampaoli e Nicola Morico che è un giocatore d’esperienza con un trascorso a San Mauro. Lo ho allenato tanti anni fa ed è un giocatore importante per la Serie B. A questi nomi si aggiunge un gruppo di giovani molto motivati a far bene: bisognerà stare molto attenti". Mascetti, torna poi a rimettere l’attenzione sul suo gruppo: "Dovremo cercare di controllare l’inerzia della partita ed essere aggressivi, senza sottovalutare niente. Non è certo il momento di guardare la classifica: sono passate troppe poche giornate per capire cosa saremo noi e cosa saranno gli altri". Il derby verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube del Rubicone In Volley.