Sagra della castagna, tutti gli appuntamenti

In Appennino cesenate, domenica, le castagne faranno proprio un bel 13, e non solo in calendario. Come da tradizione, la seconda domenica di ogni ottobre, infatti, tornano in campo, organizzate dalle rispettive Pro Loco, varie sagre in onore della regina dei frutti di bosco. Alfero di Verghereto, domenica, propone, come avviene da diversi decenni, la storica sagra della castagna, che andrà in replica domenica 20 ottobre. Funzioneranno stand gastronomici (pranzo allo stand Pro Loco su prenotazione) con specialità tipiche locali. Per le vie del paese avrà luogo, fra l’altro, il mercatino, e spazio anche per momenti di animazione, oltre ad intrattenimenti musicali. Sempre domani a Selvapiana di Bagno è in programma, nell’ambito dell’Ottobre a Selvapiana (78° edizione), la Festa della castagna. Alle 12,30 pranzo a base di polenta di castagne, antica ricetta della cucina contadina della Romagna toscana. Inoltre, dalle 9 sino il pomeriggio, avrà luogo la terza edizione della Mostra cinofila, oltre a momenti di intrattenimento musicale e di animazione con dj set Gino Acciai. Spazio, altresì, ai giochi di una volta, realizzati in legno. Stand gastronomico con prodotti tipi locali. A Ranchio di Sarsina, anche in questa località dell’alta Valle del Borello, si terrà la sagra della castagna, che si svolge da oltre 30 anni. Fin dal mattino, oltre al mercato ambulante settimanale, anche la mostra mercato dei prodotti tipici della stagione autunnale, momenti di animazione, giochi e intrattenimenti vari. In calendario anche il concorso di pittura estemporanea e musica con l’orchestra Castellina Pasi.

gi. mo.