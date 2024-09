Sammaurese, altro derby. Oggi arriva il Ravenna

Dopo aver superato senza danni l’ostacolo Forlì, adesso la Sammaurese deve cercare di strappare punti al Ravenna, altra squadra che entra di diritto nel gruppo delle favorite alla vittoria del girone. Oggi alle 15 (fischietto a Lorenzo Massari di Torino) al ’Macrelli’ sono attesi circa trecento tifosi provenienti dalla città bizantina. La biglietteria sarà aperta dalle 13.30: la Sammaurese ha deciso di istituire la ’giornata giallorossa’ per la gara che dovrebbe essere quella del primo contatto fra la città e i nuovi soci di maggioranza.

Arrivando al campo, per mister Mirko Taccola si pone il piacevole problema di avere l’imbarazzo della scelta: ad eccezione di Uros Arsenijevic, rientrano dalla squalifica Morri e Scanagatta e per l’attacco adesso il tecnico può contare anche su Davide Gaetani. Vista l’ottima prova difensiva della scorsa domenica, non è affatto detto che Taccola abbia intenzione di cambiare il reparto. In mezzo al campo al centro dovrebbe essere confermato Riccardo Manuzzi (da decidere se saranno Nicolò Ravaioli e Casadio gli altri componenti del reparto) e anche sugli esterni non mancano le alternative. In attacco Pacchioni sembra favorito su Imoh che comunque al ’Morgagni’ ha disputato un buon spezzone di gara.

Da Ravenna intanto arriva la notizia che Mauro Antonioli ha tutta la rosa disponibile. Per dare un’idea del calibro dei giallorossi, basta notare che in attacco ci sono elementi come Nappello, Di Renzo, Guida, Lo Bosco e il grande ex Francesco Manuzzi. Eccellenza. Il Gambettola dopo la goleada inflitta al Faenza in Coppa, oggi riceverà il S. Agostino, formazione ferrarese da prendere con le molle. L’uomo del giorno è Tommaso Zavatta, attore di quattro reti fra campionato e coppa nel giro di quattro giorni. Squadre in campo alle 15.30, dirigerà Niccolò Galligani di Pistoia.

Molto peggio in Coppa è andata alla Sampierana: oggi i bianconeri sarano impegnati sul campo del Massa Lombarda con l’obiettivo di invertire la tendenza negativa in trasferta finora tenuta dalla squadra allenata da Barontini. Fischio di inizio sempre alle 15.30, con la direzione della gara affidata a Edoardo Cristofori di Finale Emilia.