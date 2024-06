San Piero tra la tappa del Tour e la festa del santo patrono

San Piero in Bagno, oggi, sarà avvolta da una doppia festa. Nel paese d’Alto Savio, infatti, il calendario fa ricorrere, tra sacro e profano, la festa patronale di San Pietro e il passaggio della prima tappa del Tour de France, la Firenze-Rimini. La corsa in giallo attraverserà il vastissimo territorio di Bagno dalla zona del Carnaio lungo la strada provinciale SP26 e poi da San Piero lungo la statale SS71, dove a Quarto la Grande Boucle entrerà in territorio di Sàrsina. Venendo alla odierna Festa del Patrono, oggi, alle 8 e alle 11 nella chiesa parrocchiale di Largo Moutiers, ci sarà la celebrazione della santa messa. Poi il pomeriggio, alle 18, verrà celebrata la santa messa solenne in suffragio dei parroci defunti, animata dalla corale parrocchiale. Dopo la funzione religiosa, si terrà il momento di amicizia e di fraternità fra i presenti, con gustoso spazio alla cena a base di pane/piadina con porchetta/salumi, corredata dalla serata musicale con "Hilarious Quartet". Per la parrocchia di San Piero comincerà, poi, una settimana di funzioni religiose. In particolare, giovedì 4 (ore 7 al Santuario di Corzano), venerdì 5 (ore 18 nella chiesa parrocchiale), sabato 6 luglio (ore nella chiesa parrocchiale), il programma prevede il triduo religioso preparatorio alla solennità del SS. Crocefisso. Poi sabato 6 luglio, alle 19, altro momento popolare e musicale con la cena conviviale a base di polenta al ragù, nel piazzale davanti alla chiesa parrocchiale, cui seguirà la serata musicale con la "10 HP Band". Domenica 7 luglio, per la solennità del SS. Crocefisso, sante messe alle 8 e alle 11. Poi, la sera, alle 20, santa messa solenne presieduta dal vescovo Douglas Regattieri, cui seguirà la processione con la sacra immagine del Crocefisso e poi il momento dell’omelia pronunciata dal sagrato della chiesa e benedizione finale. Al termine delle funzioni religiose, spazio alla "Lotteria del dolce". Gilberto Mosconi