San Sebastiano, patrono delle Polizie locali. Domani le celebrazioni a Savignano

L’Unione Rubicone e Mare organizza le celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono delle polizie locali, domani, presso la collegiata di Santa Lucia a Savignano sul Rubicone con la messa alle 10 presieduta dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. Al termine interverranno Tania Bocchini, presidente dei Comuni dell’Unione Rubicone e Mare; Francesca Lucchi, consigliera regionale e Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano sul Rubicone, in rappresentanza del presidente della Provincia di Forlì-Cesena. Ha detto Tania Bocchini: "Questa celebrazione rappresenta un momento prezioso per riconoscere e valorizzare l’impegno quotidiano delle Polizie locali nel garantire sicurezza, ordine e coesione sociale nei nostri territori. È un’occasione speciale per rafforzare il dialogo e la sinergia tra istituzioni, elementi fondamentali per il benessere delle comunità che serviamo".

Alle 12, presso la sala consiliare del Comune di Savignano sul Rubicone, si terrà un incontro con la stampa a cui parteciperanno i comandanti delle Polizie locali della provincia di Forlì-Cesena. Durante l’incontro verrà distribuito un fascicolo riepilogativo delle principali attività svolte nel 2024, che include: attività di polizia stradale con oltre 67.500 conducenti controllati e 2.209 incidenti stradali rilevati; attività di polizia giudiziaria: 500 comunicazioni di notizia di reato e 14 arresti; consistenza dell’organico: 325 unità tra agenti e ufficiali.

Ha detto Alessandro Scarpellini, comandante della Polizia locale dell’Unione (nella foto): "Siamo molto onorati di ospitare per la prima volta a Savignano sul Rubicone le celebrazioni di San Sebastiano. I numeri testimoniano l’impegno costante delle nostre Polizie locali nel garantire sicurezza e rispetto delle regole. Questi risultati sono il frutto di una dedizione quotidiana al servizio della collettività".

Ha continuato il sindaco Nicola Dellapasqua: "Incontrarsi significa dialogare, da qui nasce la collaborazione e su questo fronte abbiamo l’esempio concreto della collaborazione tra la Polizia locale di Cesena e quella dell’Unione Rubicone e Mare che in questi anni ha portato risultati eccellenti". Ha concluso Francesca Lucchi: "Oggi riconosciamo l’instancabile lavoro delle Polizie locali, pilastri nella costruzione di una società sicura e coesa, a fianco del territorio. La sicurezza, intesa come benessere collettivo, è il cuore di una comunità solidale e inclusiva".

