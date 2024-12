San Silvestro in piazza del Popolo. Vietati contenitori di vetro e lattine

Il brindisi di mezzanotte in piazza del Popolo dovrà fare a meno di contenitori di vetro e lattine. Un’ordinanza sindacale emessa ieri in vista del Capodanno in centro vieta infatti la somministrazione di bevande in questo tipo di contenitori che possono risultare pericolosi nell’area di grandi assembramenti di persone. Il divieto vige in tutta la zona centrale della città. Il programma della serata prevede il concerto dei MOka Club, introdotti, a partire dalle ore 22, dal dj set di Radio Studio Delta con Jurymaru & Sandro Base. L’ordinanza è in vigore dalle ore 21 del 31 dicembre alle ore 3 dell’1 gennaio e vieta la vendita per asporto di bevande in qualsiasi contenitore di vetro o in lattine da parte dei pubblici esercizi ed esercizi commerciali situati nel territorio ricompreso tra piazza del Popolo, le piazze Amendola e Albizzi, via Zeffirino Re, via Fra Michelini, viale Mazzoni, via Pescheria, via G. Verzaglia, i vicoli Stalle e Cesuola.

"Per noi è molto importante – commenta l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari – arricchire il calendario di eventi natalizi con il concerto del 31 dicembre, un appuntamento atteso e tradizionalmente molto partecipato dai cesenati, che celebrano l’arrivo del nuovo anno recandosi nei ristoranti e nei locali del centro storico, oppure restando a casa per poi darsi appuntamento in piazza. Sarà una serata di festa per tutta la città, ma anche di grande impegno per tutti coloro che lavoreranno per garantire lo svolgimento sicuro e completo dell’evento, a partire dalla ditta che, dal pomeriggio di lunedì 30 dicembre, inizierà le operazioni di montaggio del palco all’altezza del quarto lato di piazza del Popolo. Per tutte queste ragioni, abbiamo ritenuto opportuno adottare misure volte a garantire la vivibilità dell’evento e la corretta e serena fruizione degli spazi, sia da parte dei partecipanti al concerto che degli altri fruitori dello spazio pubblico coinvolto. Ringrazio quindi tutte le maestranze, Servicefest, che insieme ai nostri uffici comunali rappresenta la vera regia della festa, le attività del centro che contribuiranno alla buona riuscita della serata e tutti gli artisti che ci accompagneranno fino alla mezzanotte e oltre". L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale di Cesena in collaborazione con Cesena Fiera.

Tra le altre misure di sicurezza in vigore nella notte di San Silvestro: la fontana Masini, al centro della piazza, sarà recintata da transenne che verranno collocate sui quattro lati. Saranno inoltre operativi in piazza 6 steward e gli agenti del Comando ‘Fiorini’ di Polizia Locale (a cui si aggiunge l’attività di presidio del territorio delle forze dell’ordine). In piu, recependo le indicazioni impartite dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a seguito della pubblicazione di recenti ordinanze legate agli eventi pubblici, si comunica che il dispositivo di sicurezza a protezione della manifestazione sarà ulteriormente adeguato nei prossimi giorni.

Saranno inoltre predisposti servizi per le persone con disabilità, un’area dove poter conferire correttamente i rifiuti e un presidio di assistenza da attivare in casi di emergenza.In prossimità del palco e in zona adeguata sarà collocata un’area per disabili in modo che possano accedere ed assistere in sicurezza e comfort all’evento. L’ingresso è previsto da piazza Amendola e via Zeffirino Re.

re.ce.