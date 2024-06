Sarti: "Puntiamo tutto su sicurezza e sport"

Lorenzo Sarti, 39 anni, architetto e libero professionista, è candidato a capo della lista civica Savignano Futura, sostenuta dalla coalizione di centro destra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Quali sono i punti principali del suo programma?

"Le nostre parole chiave sono tre: sicurezza, cultura e sport. Sul fronte sicurezza, serve una valorizzazione e una specializzazione della Polizia Locale oltre ad un aumento delle risorse umane. L’istituzione di una unità cinofila per il contrasto dello spaccio e dei furti, censimenti delle case abbandonate o occupate abusivamente e lotta al degrado. Prevede inoltre il "vigile amico" a contatto con i cittadini, una forte collaborazione con l’arma dei carabinieri, il potenziamento della videosorveglianza. Un programma culturale basato non sull’evento sporadico o l’eccezionalità, ma su una rete che riguarderà non solo il centro storico, ma anche gli otto quartieri. Al centro di tutto ci sarà il Rubicone, dal quale il paese prende il nome, da valorizzare come arteria di cultura, ambiente e connessione. Poi un ufficio di coordinamento di tutti gli eventi e un ufficio turistico, la riattivazione della Pro Loco, eventi culturali legati all’archeologia in collaborazione con il Museo del Compito ma anche legati al cibo come elemento di inclusione".

Perché i suoi concittadini dovrebbero votare per lei?

"La riqualificazione dello skate park, del campo da calcio del quartiere Cesare e del campo di basket Mapaleo, dell’area del Seven con campi da padel, piscina all’aperto e la rigenerazione dello stadio Capanni aprendo la struttura ad attività private tra cui anche eventi e concerti all’aperto. E faremo tutto il possibile per rendere Savignano un esempio di accoglienza e amore per gli animali in difficoltà".